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Alerta amarilla por vientos intensos en diferentes regiones de la provincia

Rige para este jueves, a partir de las 6 de la mañana, con la presencia de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h en zonas cordilleranas. 

Salta Hoy

05 / 08 / 2026

 

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos para este jueves, durante todo el día.

Entre las 6 de la mañana y las 18 horas, se alerta la presencia de vientos intensos en la Puna de Cafayate y Puna de San Carlos y en la zona cordillerana, con vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Para el norte provincial, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, la alerta amarilla se extenderá a las zonas de Departamento San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria y Rivadavia. También para Anta - General Güemes - La Candelaria – Metán y Rosario de la Frontera. Estas áreas serán afectadan por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución y no realizar quemas de pastizales, residuos ni encender fuego en áreas rurales o de vegetación, ya que la combinación de fuertes vientos, bajas condiciones de humedad y material vegetal seco favorece la rápida propagación de incendios forestales. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier foco ígneo al Sistema de Emergencias 911.

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