Alerta amarilla por vientos intensos en diferentes regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos para este jueves, durante todo el día.

Entre las 6 de la mañana y las 18 horas, se alerta la presencia de vientos intensos en la Puna de Cafayate y Puna de San Carlos y en la zona cordillerana, con vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Para el norte provincial, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, la alerta amarilla se extenderá a las zonas de Departamento San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria y Rivadavia. También para Anta - General Güemes - La Candelaria – Metán y Rosario de la Frontera. Estas áreas serán afectadan por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución y no realizar quemas de pastizales, residuos ni encender fuego en áreas rurales o de vegetación, ya que la combinación de fuertes vientos, bajas condiciones de humedad y material vegetal seco favorece la rápida propagación de incendios forestales. Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier foco ígneo al Sistema de Emergencias 911.