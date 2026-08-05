Cooperación judicial entre Argentina y Francia por el doble homicidio de las ciudadanas francesas

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el estado de las investigaciones del doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

La fiscal penal María Luján Sodero y su equipo discutieron los resultados de las pericias genéticas realizadas en París.

También coordinaron nuevas acciones para avanzar en la investigación que se desarrolla en Salta.

Además, informaron sobre causas relacionadas con personal policial imputado por delitos graves como falsedad ideológica y apremios ilegales.

La cooperación judicial internacional sigue siendo clave para esclarecer el caso.