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Provincia y municipios aceleran obras para enfrentar el fenómeno climático “Súper Niño”

El Gobierno provincial y las comunas trabajarán en conjunto para acondicionar la infraestructura urbana antes de las lluvias.

Salta Hoy

06 / 08 / 2026

 

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Se financiará la limpieza y el mantenimiento de canales en coordinación con los intendentes. 

La meta es finalizar las obras en el mes de octubre, como parte de un plan preventivo. 

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, destacó la importancia de mitigar daños. 

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, instó a replicar el modelo del Comité de Emergencia Climática en todos los municipios.

Marcelo Moisés, jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, expresó que la preocupación de los jefes comunales de toda la provincia está originada en la situación económica general y las posibilidades de pagar obligaciones como los servicios y los sueldos.  

A eso se suma los últimos datos conocidos sobre las posibles consecuencias del “Súper Niño”.

“Ninguno de nosotros estamos en condiciones de afrontar las inundaciones que se anuncian por eso necesitamos de ayuda para la limpieza de canales y la puesta a punto de varias obras de contención y encauzamiento de los ríos”, afirmó Moisés. 

 

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