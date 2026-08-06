En pleno macrocentro salteño: Disparos de arma de fuego en Calle 25 de Mayo y Necochea

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El llamado inicial indicaba la presencia de dos o tres hombres, indicó el oficial Exequiel Puca, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

Detalló que al arribar los móviles policiales, constataron la presencia de un solo sujeto presuntamente involucrado, quien ingresó a una vivienda del lugar.

Ante la situación, se dio participación a la Fiscalía de la zona y a la Brigada de Investigaciones, que se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores relaciona el ataque con incidentes ocurridos en el último partido del club Central Norte en el Estadio Martearena.

Allí algunos hinchas habrían tenido problemas para ingresar al estadio.

Se sospecha que una de las personas involucradas en el conflicto del estadio residiría en esa cuadra de calle 25 de Mayo, lo que habría derivado en esta agresión a tiros.