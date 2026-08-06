“Ojalá la visita de León XIV llene de paz a los argentinos”

El sacerdote expresó su alegría y satisfacción por la noticia que se conoció este miércoles, pero también fue crítico por los análisis de algunos sectores y periodistas acerca del pontificado del papa Francisco.

“Comenzaron a hacer las más extrañas especulaciones políticas porque no visitó el país y a mí me dio tanta bronca que pensé que nos merecemos la destrucción total”, indicó.

Óssola dio detalles de las grandes expectativas que tenía la iglesia católica salteña sobre la posibilidad de su visita a la provincia.

“Como salteño era lo que más deseaba, aunque creíamos que Santiago del Estero corría con más ventaja que nosotros”, indicó.

Óssola recordó que el principal mensaje de León XIV al asumir su pontificado fue un llamado a la paz.

“Pero no sólo la paz mundial, sino de la paz que se construye desde la casa, en el diálogo de las parejas, con los hijos, de la paz en los barrios, en los clubes deportivos, etc.”, remarcó.