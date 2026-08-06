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Se realizará una colecta de sangre este viernes en el hospital Materno Infantil

Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. El mismo día se realizará un abrazo solidario en el nosocomio por el Mes de la Niñez.

Salta Hoy

06 / 08 / 2026

 

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El Centro Regional de Hemoterapia realizará este viernes 7 de agosto una colecta de sangre de los grupos O positivo y negativo y B positivo en el hospital Materno Infantil, de la ciudad de Salta.

La colecta se hará entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre avenida Sarmiento, frente al acceso principal al nosocomio. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.

Pueden donar

·         Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

·         Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

·         Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

·         Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

·         Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

·         Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

·         Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

·         Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

·         Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

·         Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

·         Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Abrazo solidario

El Hospital Público Materno Infantil invita a la comunidad a participar de un abrazo simbólico que dará inicio al Mes de la Niñez.

La actividad se realizará el viernes 7, desde las 9:30 horas, y contará con música en vivo, juegos, sorteos y propuestas recreativas para acompañar a pacientes pediátricos y sus familias.

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