Se viene la jornada de “Tu salud primero” en el CIC de Constitución
Será este viernes 7 de agosto de 9 a 12 en el predio municipal de zona este. Habrá servicios médicos, odontológicos, nutricionistas, enfermería y otros. La atención será por orden de llegada y estará destinada a vecinos de la zona que requieran controles y asesoramiento en salud.
Salta Hoy
06 / 08 / 2026
El Municipio a través de la Coordinación General de Relaciones Comunitarias realizará este viernes 7 de agosto el operativo itinerante denominado “Tu Salud Primero”.
Tendrá lugar en el CIC de barrio Constitución “Pablo Mesples” ubicado en calle Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N a metros del Centro de Salud del mismo barrio.
De 9 a 12, distintas áreas municipales y del Gobierno provincial brindarán atención médica, odontológica, enfermería, nutrición y psicopedagogía.
Además, el Hospital San Bernardo realizará una campaña de donación de sangre, y participarán el Registro Civil, la Policía de Salta y otros servicios.
Los vecinos podrán ser atendidos por orden de llegada. Ante cualquier información comunicarse al 3872266146.