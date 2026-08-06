Se viene la jornada de “Tu salud primero” en el CIC de Constitución

El Municipio a través de la Coordinación General de Relaciones Comunitarias realizará este viernes 7 de agosto el operativo itinerante denominado “Tu Salud Primero”.

Tendrá lugar en el CIC de barrio Constitución “Pablo Mesples” ubicado en calle Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N a metros del Centro de Salud del mismo barrio.

De 9 a 12, distintas áreas municipales y del Gobierno provincial brindarán atención médica, odontológica, enfermería, nutrición y psicopedagogía.

Además, el Hospital San Bernardo realizará una campaña de donación de sangre, y participarán el Registro Civil, la Policía de Salta y otros servicios.

Los vecinos podrán ser atendidos por orden de llegada. Ante cualquier información comunicarse al 3872266146.