La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene vigente su política de trabajo para fortalecer la repoblación de especies en el Dique Cabra Corral. Con ese objetivo, al igual que años anteriores, el organismo provincial solicitó a la Estación Hidrológica de Chascomús los alevinos de pejerrey (Odontesthes bonariensis).

Este tipo de medidas implementadas por la Secretaría forman parte de una estrategia de mejora de hábitat, y promoción de actividades productivas y recreativas sostenibles que impulsa el Ministerio de Producción y Minería.

Desde el Programa Biodiversidad destacaron que el año pasado fueron liberados 18 mil ejemplares en el mencionado embalse.

Los alevinos son las crías recién nacidas de los peces que acaban de salir del huevo y empiezan a comer por su propia cuenta.