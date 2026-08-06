Operativos de tránsito: se secuestraron 19 motos por falta de casco

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realiza operativos de control y fiscalización.

Esta mañana, se secuestraron 19 motos por falta de casco en dos operativos. Los mismos se efectuaron en calle Coronel Vidt y Jujuy y en Avda. del Bicentenario, buscando garantizar la seguridad y el orden. Se controlaron 250 motos.

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia vial.

Desde el área indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose para reforzar la prevención y concientización en la comunidad.