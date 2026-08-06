 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Quedó oficialmente inaugurada la 30° Semana de Cine en Salta

El evento cinematográfico ya está en marcha, y se desarrollará hasta el viernes 14 de agosto en Usina Cultural y Cine Ópera. En la Apertura Oficial estuvieron presentes las invitadas especiales Andrea Bertuccelli y Rodrigo Moscoso, el secretario de Cultura Diego Ashur y el director de Audiovisuales, Federico Casoni.

Salta Hoy

06 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Hasta el viernes 14 de agosto, se llevará adelante en Salta la 30° Semana del Cine en Salta.

La programación incluirá a más de 50 títulos extranjeros, nacionales y de cine salteño, 15 invitados especiales y varias actividades paralelas y gratuitas para aprovechar, cuya agenda se puede consultar en saltacine.gob.ar

Durante el Acto de Apertura realizado hoy, en la Usina Cultural, el secretario de Cultura, Diego Ashur reafirmó la importancia de sostener un evento como la Semana de Cine en Salta, que impulsa y brinda visibilidad a un sector en constante crecimiento. En esta línea, instó al público a participar y difundir la actividad como parte fundamental del espíritu participativo que le da vigencia.

En ese marco, Valeria Bertuccelli agradeció la posibilidad de participar en el evento y poner a disposición del público sus recientes trabajos. Al respecto destacó que “estos encuentros sirven para eso: para encontrarte con otros realizadores y charlar sobre lo que estamos haciendo y cómo seguimos; y para encontrarse con el público que se acerca a conocer tu trabajo”. Finalmente, destacó “la linda perseverancia que los lleva a cumplir hoy 30 años”.

En el acto, también estuvieron presentes sponsors, realizadores locales, púbico en general y medios de prensa.

Programación 

Hoy 

La programación dará inicio con la película apertura Modelo 73 del director salteño Rodrigo Moscoso, a las 21 hs, en Cine Opera.

Mañana

A las 17 hs / Usina Cultural / Entrada Gratuita

Charla abierta “Del Teatro al Cine, Del NOA al Mundo”, a cargo del actor tucumano Sergio Prina y del actor salteño Daniel Elías.

19 hs / Usina Cultural / Entrada Gratuita: Presentación del visual album de Feli Colina “La Otra Mejilla”, con la presencia de Feli y Valeria Bertuccelli.

20 hs/ Cine Opera / Entrada paga a la venta en cineopera.com.ar “La Muerte de un Comediante” de Diego Peretti y Javier Baltramino.

21 hs / Usina Cultural / Entrada gratuita. “Silvia Prieto”, con la presencia del director Martín Rejtman y la actriz Valeria Bertuccelli.

22 hs / Cine Opera / Entrada paga a la venta en cineopera.com.ar.  “La Reina del Miedo”, con la presencia de la directora Valeria Bertuccelli.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO