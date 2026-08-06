Quedó oficialmente inaugurada la 30° Semana de Cine en Salta

Hasta el viernes 14 de agosto, se llevará adelante en Salta la 30° Semana del Cine en Salta.

La programación incluirá a más de 50 títulos extranjeros, nacionales y de cine salteño, 15 invitados especiales y varias actividades paralelas y gratuitas para aprovechar, cuya agenda se puede consultar en saltacine.gob.ar

Durante el Acto de Apertura realizado hoy, en la Usina Cultural, el secretario de Cultura, Diego Ashur reafirmó la importancia de sostener un evento como la Semana de Cine en Salta, que impulsa y brinda visibilidad a un sector en constante crecimiento. En esta línea, instó al público a participar y difundir la actividad como parte fundamental del espíritu participativo que le da vigencia.

En ese marco, Valeria Bertuccelli agradeció la posibilidad de participar en el evento y poner a disposición del público sus recientes trabajos. Al respecto destacó que “estos encuentros sirven para eso: para encontrarte con otros realizadores y charlar sobre lo que estamos haciendo y cómo seguimos; y para encontrarse con el público que se acerca a conocer tu trabajo”. Finalmente, destacó “la linda perseverancia que los lleva a cumplir hoy 30 años”.

En el acto, también estuvieron presentes sponsors, realizadores locales, púbico en general y medios de prensa.

Programación

Hoy

La programación dará inicio con la película apertura Modelo 73 del director salteño Rodrigo Moscoso, a las 21 hs, en Cine Opera.

Mañana

A las 17 hs / Usina Cultural / Entrada Gratuita

Charla abierta “Del Teatro al Cine, Del NOA al Mundo”, a cargo del actor tucumano Sergio Prina y del actor salteño Daniel Elías.

19 hs / Usina Cultural / Entrada Gratuita: Presentación del visual album de Feli Colina “La Otra Mejilla”, con la presencia de Feli y Valeria Bertuccelli.

20 hs/ Cine Opera / Entrada paga a la venta en cineopera.com.ar “La Muerte de un Comediante” de Diego Peretti y Javier Baltramino.

21 hs / Usina Cultural / Entrada gratuita. “Silvia Prieto”, con la presencia del director Martín Rejtman y la actriz Valeria Bertuccelli.

22 hs / Cine Opera / Entrada paga a la venta en cineopera.com.ar. “La Reina del Miedo”, con la presencia de la directora Valeria Bertuccelli.