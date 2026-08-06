Orán se prepara para celebrar su 232° Aniversario con una nutrida agenda y gran festival

En el Centro Cultural América se presentó oficialmente el programa "Agosto en Orán", en un acto encabezado por el intendente Baltasar Lara Gros, junto al subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, quienes dieron a conocer las más de 50 actividades que celebrarán un nuevo aniversario de la ciudad.

“Son 232 años de historia y devoción que queremos compartir en familia con vecinos y turistas, revalorizando nuestras raíces con una gran propuesta cultural que incluye un festival de alcance nacional preparado con mucho esfuerzo para que Orán brille”. En esa misma línea, Romero subrayó que la iniciativa fortalece la identidad comunitaria y dinamiza la economía en el norte salteño.

El punto de encuentro central será el Festival Orán, previsto para el último fin de semana del mes:

Sábado 29: subirán a escena Jorge Rojas, La Delio Valdez, Christian Herrera, y Ahyre, junto a una exhibición del Aeroclub local.

Domingo 30: La grilla estará integrada por Las Voces de Orán, Lázaro Caballero, Los Kjarkas, y Sonido Mazter.

Las entradas pueden adquirirse en el sitio https://www.festivaloran.com.ar.

Al plan musical se suma el siguiente cronograma:

*Sábado 8: Maratón “Por un Orán inclusivo” | Parque de la Familia. 9 h.

*Domingo 9: Consagración de los niños a San Ramón Nonato | Iglesia Catedral. 15 h.

*Domingos 9 y 16: “Orán canta en agosto” | Plaza Gral. San Martín. 18 h.

*Viernes 14 y lunes 17: Cabalgata en el Orán Viejo | 15 h.

*Viernes 14: Peña folclórica | Barrio Maderero.

*Viernes 14: Velada a la Virgen de Urkupiña | Atrio de la Catedral. 21:30 h.

*Sábado 15: Acto “Jura de la Independencia en el Cabildo de Orán” | Plaza Gral. Pizarro. 10 h.

*Sábado 15: Procesión en honor a la Virgen de Urkupiña | Desde calle Lapachos hacia la Catedral. 18 h.

*Sábados 15 y 22: “Agosto, danza y tradición” | Plaza Gral. San Martín. 18 h.

*Domingo 16: Festi Niño | Parque de la Familia. 15 h.

*Domingo 16: Encuentro de “San Ramoncito” (Atrio de la Catedral) y homenaje a San Roque (Aguas Blancas) | 16 h.

*Lunes 17: Homenaje al Gral. José de San Martín | Plaza Gral. San Martín. 10 h.

*Del martes 18 al viernes 26: Muestra “Memorias de Orán” | Casa del Bicentenario.

*Jueves 20: Presentación del libro y live paiting «Mi casa al otro lado», de Griselda Rigoni | Casa de la Cultura. 20 h.

*Viernes 21: Misa y bendición para catequistas | Iglesia Catedral. 20 h.

*Viernes 21: Presentación del libro “Senderos de la memoria”, de Augusto Rufino | Casa de la Cultura. 20:30 h.

*Sábado 22: Peña folclórica en el barrio San Ramón | Cancha San Ramón. 21 h.

*Domingo 23: Desafío Orán Viejo | Cedral. 8 h.

*Del lunes 24 al jueves 27: “¡En esta esquina, el gauchaje!” | Puntos estratégicos de la ciudad. 9 h.

*Jueves 27: Concurso interinstitucional “Oranense por demás” | Polideportivo. 15 h.

*Del viernes 28 al lunes 31: Feria “Manos oranenses” | Parque de la Familia. 9 h.

*Sábado 29: Recepción de la Virgen de la Peña | Entrada Sur y procesión a la Catedral. 17 h.

*Domingo 30: Festi plaza | Plaza Gral. San Martín. 21 h.

*Lunes 31 (jornada central):

8 h: Izamiento de banderas | Plaza Gral. Pizarro.

8.30 h y 19:15 h: Solemne Te Deum | Iglesia Catedral.

09:30 h: Acto protocolar | Plaza Gral. San Martín (calle López y Planes).

17:30 h y 21 h: Gran cantata a San Ramón | Atrio de la Iglesia Catedral.

22:30 h: Desfile cívico-militar | Calle López y Planes (entre 25 de Mayo y Moreno).