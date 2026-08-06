 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Orán se prepara para celebrar su 232° Aniversario con una nutrida agenda y gran festival

El municipio desplegará una amplia oferta turística, cultural, religiosa, y deportiva coronada por un destacado encuentro folclórico con artistas de primer nivel.

Salta Hoy

06 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En el Centro Cultural América se presentó oficialmente el programa "Agosto en Orán", en un acto encabezado por el intendente Baltasar Lara Gros, junto al subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, quienes dieron a conocer las más de 50 actividades que celebrarán un nuevo aniversario de la ciudad.

“Son 232 años de historia y devoción que queremos compartir en familia con vecinos y turistas, revalorizando nuestras raíces con una gran propuesta cultural que incluye un festival de alcance nacional preparado con mucho esfuerzo para que Orán brille”. En esa misma línea, Romero subrayó que la iniciativa fortalece la identidad comunitaria y dinamiza la economía en el norte salteño.

El punto de encuentro central será el Festival Orán, previsto para el último fin de semana del mes: 

Sábado 29: subirán a escena Jorge Rojas, La Delio Valdez, Christian Herrera, y Ahyre, junto a una exhibición del Aeroclub local.

Domingo 30: La grilla estará integrada por Las Voces de Orán, Lázaro Caballero, Los Kjarkas, y Sonido Mazter.

Las entradas pueden adquirirse en el sitio https://www.festivaloran.com.ar.

Al plan musical se suma el siguiente cronograma:

*Sábado 8: Maratón “Por un Orán inclusivo” | Parque de la Familia. 9 h.

*Domingo 9: Consagración de los niños a San Ramón Nonato | Iglesia Catedral. 15 h.

*Domingos 9 y 16: “Orán canta en agosto” | Plaza Gral. San Martín. 18 h.

*Viernes 14 y lunes 17: Cabalgata en el Orán Viejo | 15 h.

*Viernes 14: Peña folclórica | Barrio Maderero.

*Viernes 14: Velada a la Virgen de Urkupiña | Atrio de la Catedral. 21:30 h.

*Sábado 15: Acto “Jura de la Independencia en el Cabildo de Orán” | Plaza Gral. Pizarro. 10 h.

*Sábado 15: Procesión en honor a la Virgen de Urkupiña | Desde calle Lapachos hacia la Catedral. 18 h.

*Sábados 15 y 22: “Agosto, danza y tradición” | Plaza Gral. San Martín. 18 h.

*Domingo 16: Festi Niño | Parque de la Familia. 15 h.

*Domingo 16: Encuentro de “San Ramoncito” (Atrio de la Catedral) y homenaje a San Roque (Aguas Blancas) | 16 h.

*Lunes 17: Homenaje al Gral. José de San Martín | Plaza Gral. San Martín. 10 h.

*Del martes 18 al viernes 26: Muestra “Memorias de Orán” | Casa del Bicentenario.

*Jueves 20: Presentación del libro y live paiting «Mi casa al otro lado», de Griselda Rigoni | Casa de la Cultura. 20 h.

*Viernes 21: Misa y bendición para catequistas | Iglesia Catedral. 20 h.

*Viernes 21: Presentación del libro “Senderos de la memoria”, de Augusto Rufino | Casa de la Cultura. 20:30 h.

*Sábado 22: Peña folclórica en el barrio San Ramón | Cancha San Ramón. 21 h.

*Domingo 23: Desafío Orán Viejo | Cedral. 8 h.

*Del lunes 24 al jueves 27: “¡En esta esquina, el gauchaje!” | Puntos estratégicos de la ciudad. 9 h.

*Jueves 27: Concurso interinstitucional “Oranense por demás” | Polideportivo. 15 h.

*Del viernes 28 al lunes 31: Feria “Manos oranenses” | Parque de la Familia. 9 h.

*Sábado 29: Recepción de la Virgen de la Peña | Entrada Sur y procesión a la Catedral. 17 h.

*Domingo 30: Festi plaza | Plaza Gral. San Martín. 21 h.

 *Lunes 31 (jornada central):

8 h: Izamiento de banderas | Plaza Gral. Pizarro.

8.30 h y 19:15 h: Solemne Te Deum | Iglesia Catedral.

09:30 h: Acto protocolar | Plaza Gral. San Martín (calle López y Planes).

17:30 h y 21 h: Gran cantata a San Ramón | Atrio de la Iglesia Catedral.

22:30 h: Desfile cívico-militar | Calle López y Planes (entre 25 de Mayo y Moreno).

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO