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Irán y Omán sellan un acuerdo sobre Ormuz

Establecieron las coordenadas de una nueva ruta de navegación.

Mundo

06 / 08 / 2026

 

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Irán y Omán alcanzaron ayer un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y avanzan en la redacción final de una declaración conjunta, informó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

Según explicó el funcionario, ambos países consensuaron el trazado propuesto y trabajan en los detalles del documento, siempre que no haya interferencias de terceros. Sin embargo, aclaró que el entendimiento no implicará la reapertura del paso marítimo.

Teherán sostiene que el estrecho seguirá sin ser seguro mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes y otras acciones que considera agresivas. Las conversaciones con Omán, iniciadas hace dos meses, buscan establecer una vía segura para la navegación comercial y definir reglas técnicas, jurídicas, de seguridad y ambientales.

Bagaei negó que Estados Unidos participe de las negociaciones, pese a que Donald Trump afirmó haber suspendido un ataque para dar lugar al diálogo. Irán insistió en que solo mantiene contactos con Omán sobre el futuro de Ormuz.

El estrecho fue cerrado por Teherán tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos e Israel a comienzos de julio, a la par que Washington restableció el cerco naval frente a las costas iraníes.

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