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Los restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna

La NASA ratificó el impacto y describió el evento como "seguro".

Mundo

06 / 08 / 2026

 

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Una etapa superior de un cohete de SpaceX impactó de forma no planificada contra la superficie lunar en las primeras horas de ayer, confirmó la agencia espacial estadounidense NASA.

En un video publicado en X, la NASA calificó el hecho como un evento seguro y sin riesgo para la Tierra ni para las misiones que operan en la Luna.

La etapa superior pertenecía a un lanzamiento realizado en 2025 que permitió desplegar el módulo de aterrizaje Blue Ghost One, de la empresa estadounidense Firefly Aerospace, como parte de la iniciativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, un programa de servicios comerciales para transportar cargas científicas y tecnológicas a la superficie lunar.

Según explicó la NASA, el impacto se produjo debido a una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales que modificaron la trayectoria del objeto.

"La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna", explicó una portavoz de la agencia en el video, que señaló que este tipo de eliminación de hardware es una práctica aceptada dentro de las operaciones lunares.

"Esto es en realidad un método técnicamente aceptado y seguro para deshacerse de equipos en órbita lunar baja", indicó.

La agencia añadió que algunos operadores de misiones eligen terminar sus operaciones haciendo que sus equipos impacten contra la superficie lunar porque "es una estrategia predecible y rastreable para la eliminación de hardware al final de su vida útil".

El impacto no representa absolutamente ningún peligro para nadie en la Tierra ni para ningún equipo que se encuentre en la Luna, señaló la NASA.

"Los científicos están ansiosos por estudiar este evento de impacto, ya que puede ayudarnos a comprender mejor cómo rastrear cosas como esta en el futuro", afirmó.

La NASA explicó que la Luna funciona como un "laboratorio natural para estudiar procesos que ocurren en todo el sistema solar", debido a que carece de atmósfera y su superficie permanece estable durante largos periodos.

El estudio de estos impactos permite analizar la formación de cráteres.

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