San Bernardo Trails, la carrera solidaria que une deporte, familia y salud

Una nueva edición del San Bernardo Trails convertirá al barrio Tres Cerritos en el centro del atletismo y la solidaridad provincial. El evento se llevará adelante el domingo 9 de agosto, con largada a las 9 horas desde la plaza Árabe.

Organizada en conjunto por el nosocomio y su fundación para destinar todo lo recaudado a la compra de equipamiento médico, la jornada busca sumar a personas de distintas edades y niveles a través de un recorrido participativo de 1,5 kilómetros y dos trayectos competitivos de 7 y 14.

La opción de 1,5 km está pensada como una marcha recreativa para realizar a pie, en bicicleta, rollers, o con mascotas. En tanto, las distancias mayores recorrerán las sendas del cerro San Bernardo, donde los runners contarán con puestos de hidratación, puntos de control y asistencia médica integral.

Las inscripciones permanecen abiertas en la plataforma Triskel: https://triskelsalta.com.ar/registro/inscripcion/?evento=trail-san-bernardo-2026.