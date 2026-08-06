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El Hospital Materno Infantil lanzó la 6° edición del Desafío MTB

La competencia ciclística se realizará el 4 de octubre y este año promoverá la concientización sobre el cáncer de mama. Los fondos recaudados serán destinados a la incorporación de equipamiento para el hospital.

Deportes

06 / 08 / 2026

 

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El hospital Materno Infantil presentó la 6° edición del Desafío MTB, una propuesta deportiva y solidaria que se realizará el próximo 4 de octubre con el objetivo de recaudar fondos para la incorporación de equipamiento médico y promover hábitos saludables. La iniciativa es organizada junto a la Fundación del Hospital Público Materno Infantil y la Fundación SENDASS.

En esta edición, el evento estará dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, por lo que la tradicional competencia adoptará el color rosa como símbolo de prevención y sensibilización acerca de la importancia de la detección temprana de la enfermedad.

La largada tendrá lugar desde el Parque del Bicentenario, con recorridos que atravesarán los senderos de la Loma Balcón, en el predio del Ejército Argentino. Además de las categorías competitivas habituales, este año se incorporará una nueva modalidad de 15 kilómetros de cicloturismo, destinada a personas que deseen participar de manera recreativa junto a sus familias.

Todos los participantes recibirán un kit de corredor con la casaca oficial del evento y quienes completen el recorrido obtendrán una medalla finisher. Asimismo, se entregarán trofeos a los primeros puestos de cada categoría.

Equipamiento para fortalecer la atención

Lo recaudado durante esta sexta edición será destinado a la adquisición de un Espinógrafo, un equipo contemplado en el Banco de Proyectos del hospital Materno Infantil que permitirán fortalecer la capacidad diagnóstica del establecimiento.

A través de las distintas acciones solidarias impulsadas en los últimos años, como la Maratón de las Luces, el Bingo Solidario y las ediciones anteriores del Desafío MTB, fue posible incorporar equipamiento médico y tecnológico para el hospital, entre ellos ecógrafos de alta precisión y computadoras destinadas a optimizar el funcionamiento de los servicios.

Una vez alcanzado el objetivo, la fundación HPMI equipará un nuevo espacio destinado a la atención de oncología mujeres.  Además, los recursos obtenidos continuarán destinándose a proyectos de humanización de los espacios hospitalarios, orientados a mejorar la atención y la permanencia de pacientes y familiares durante los procesos de internación.

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de la plataforma Bubilo. Los interesados podrán optar por el combo para adultos o para niños, que incluye la inscripción, el kit del corredor y la casaca oficial del evento.

La organización invita a la comunidad, deportistas y familias a participar de esta propuesta que combina actividad física, promoción de la salud y acompañamiento al principal hospital materno infantil del noroeste argentino.

Inscripciones e información general: www.bubilo.com.ar/hpmi.

Contacto: 3875863-021.

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