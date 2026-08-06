Emilia Orozco denunció amenazas en el Senado y pidió remover a un asesor de Villarruel

En medio de la sesión del Senado en la que se debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora salteña Emilia Orozco realizó una fuerte denuncia contra un integrante de la estructura de la Cámara alta y pidió medidas contra el director general del cuerpo de asesores del Senado, Mario “Pato” Russo.

La legisladora de La Libertad Avanza hizo uso por primera vez del artículo 140, inciso 6, para plantear una cuestión de privilegio y sostuvo que la situación era de gravedad. Según relató, Russo habría enviado mensajes intimidatorios al prosecretario parlamentario del bloque libertario, Cristian Larsen.

“Si no lo frenamos, esto puede escalar más”, expresó Orozco al iniciar su intervención, y apuntó contra el funcionario por supuestas amenazas. Según la senadora, en uno de los mensajes enviados a Larsen habría escrito: “En la semana nos cruzamos. Me vas a encontrar y te voy a tirar por la ventana”.

Orozco habló de antecedentes

Durante su exposición, la senadora salteña aseguró que, al investigar los antecedentes públicos de Russo, encontró episodios anteriores que, según señaló, estarían vinculados a comportamientos violentos.

“Violentos hay en todos lados, pero en este caso nos estamos encargando de la cuestión de privilegio de este señor”, afirmó Orozco, quien sostuvo que el asesor ya habría sido denunciado en 2022 por amenazas, insultos y agresiones físicas contra una actual diputada nacional.

Además, hizo referencia a declaraciones públicas atribuidas a Russo en entrevistas y programas de streaming, donde, según Orozco, habría realizado expresiones violentas contra dirigentes libertarios y otros sectores políticos.

“Él afirma que mataría a un liberal”, sostuvo la senadora durante su discurso, y cuestionó la gravedad de esas expresiones en el marco del debate político actual.

También mencionó otra entrevista en la que, según afirmó, Russo habría utilizado expresiones agresivas hacia un entrevistador. “Te cagaría a piñas”, leyó Orozco ante el recinto, al referirse a dichos que atribuyó al asesor.

Denuncia judicial y custodia preventiva

En otro tramo de su intervención, la senadora indicó que Larsen ya realizó una denuncia judicial por las presuntas amenazas y que la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según informó Orozco, en ese expediente se dispuso una custodia preventiva para el funcionario parlamentario ante la gravedad de los hechos denunciados.

La legisladora también señaló que la situación fue comunicada a la Presidencia del Senado mediante presentaciones ingresadas los días 28 y 30 de julio.

Pedido de remoción

Al finalizar su exposición, Orozco solicitó que se aplique el artículo 140 y reclamó la remoción de Russo de su cargo dentro del Senado.

“No podemos permitir bajo ningún tipo de vista que una persona con ese nivel de agresión, violencia y patoterismo comparta el lugar de trabajo con todos los empleados del Senado de la Nación”, afirmó.