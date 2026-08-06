Flavia Royon anticipó que no acompañará la Ley de Propiedad Privada

La senadora nacional por Salta Flavia Royon comunicó este jueves que no acompañará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Senado, luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo referido al régimen de tierras rurales para intentar avanzar con el resto de la iniciativa.

La senadora nacional por Salta, Flavia Royon, votará este jueves en contra del proyecto, convirtiéndose en la única representante de la provincia en rechazar la iniciativa impulsada por el oficialismo.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora también explicó que desde el inicio del tratamiento mantuvo reparos sobre el proyecto y que durante los últimos meses trabajó en modificaciones para intentar alcanzar un texto que pudiera ser aprobado.

“Desde el primer momento este proyecto me prendió todas las alertas. Por eso, como hago con cada proyecto que llega al Senado, dediqué estos meses a trabajar en correcciones y modificaciones”, expresó Royon.

La eliminación de capítulos

En su mensaje, la senadora destacó que durante el proceso de discusión se logró eliminar dos capítulos que generaban cuestionamientos: el referido a la modificación del régimen de protección de los Barrios Populares (RENABAP) y el capítulo vinculado al régimen de tierras, uno de los puntos más controvertidos del proyecto.

La decisión de excluir el capítulo de tierras rurales fue tomada por el oficialismo luego de los cuestionamientos recibidos durante las últimas horas, especialmente por los cambios que proponía en relación con la venta de tierras a capitales extranjeros.

Inicialmente, el proyecto planteaba una modificación del esquema vigente, y ante las críticas se evaluaron cambios sobre los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, pasando de una liberalización total a una actualización del tope permitido.

“No lo puedo acompañar”

Sin embargo, Royon sostuvo que, pese a esas modificaciones, el texto que quedó en debate todavía presenta aspectos que considera necesarios de revisar.

“Pero a pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap I Expropiación y Regularización dominial, Cap II Procesos de Desalojo, Cap IV Manejo del Fuego, Cap V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar”, afirmó.

La senadora señaló que su decisión responde a una evaluación técnica del proyecto y consideró que aún contiene “errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.

En el cierre de su publicación, Royon planteó que el Congreso debería concentrarse en otros temas que considera prioritarios para el país. “Argentina hoy necesita que discutamos las verdaderas prioridades: reforma impositiva, previsional y coparticipación federal”, sostuvo.

Además, remarcó que, desde su perspectiva, el objetivo debe estar puesto en “la creación de empleo de calidad, de riqueza para los argentinos, el cuidado del medioambiente y la soberanía”.

Entre los puntos que la senadora cuestionó del proyecto se destacan:

*Desalojos: el proyecto habilita a que cualquier persona que invoque un interés legítimo solicite un desalojo sin proceso judicial previo, equiparando a un inquilino con mora en el pago del alquiler con un usurpador.

*Expropiaciones: exige al Estado el pago de lucro cesante y una actualización por IPC más intereses, y prohíbe tomar el bien hasta cancelar la totalidad del monto, lo que puede demorar obras públicas y la respuesta ante catástrofes.

*Manejo del fuego: deroga las restricciones que protegen a pastizales y humedales del cambio de uso del suelo tras un incendio, en el mismo año en que el fuego arrasó más de 230.000 hectáreas en la Patagonia y en medio de la investigación judicial por un incendio en Cafayate vinculado a un presunto negocio inmobiliario.