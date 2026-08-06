Guzmán Coraita defendió la reforma de desalojos

El senador nacional por Salta, Gonzalo Guzmán Coraita, defendió en el Senado el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada y reforma de los procesos de desalojo, al sostener que la iniciativa busca "volver a la Constitución" y brindar mayor previsibilidad jurídica mediante procedimientos más ágiles para recuperar inmuebles ocupados.

Durante su intervención en el recinto, el legislador remarcó que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que "la propiedad es inviolable" y consideró que el proyecto apunta a garantizar ese principio con reglas claras para propietarios y ocupantes. "Celebro este día porque es volver a la Constitución, volver a la patria que nos hizo grande alguna vez", expresó.

Antes de ingresar en el debate de fondo, Guzmán Coraita cuestionó las descalificaciones entre legisladores y pidió dejar de lado los agravios. "Los argentinos piden de sus dirigentes diálogo. Dejemos de lado los adjetivos y pongamos énfasis en los sustantivos", afirmó.

Al defender la iniciativa, sostuvo que las normas procesales deben aportar previsibilidad. "Si tenemos reglas claras, podemos tener un país previsible. Hoy somos un país al margen de la ley", señaló, al citar al jurista Carlos Nino.

"El propietario desposeído tiene que peregrinar por juzgados"

El senador puso el foco en los juicios de desalojo y aseguró que actualmente muchos propietarios permanecen durante años sin poder recuperar sus inmuebles. "El propietario desposeído tiene que peregrinar por juzgados, pagar abogados y esperar años para obtener una sentencia y luego otro tiempo más para ejecutarla", manifestó.

En ese sentido, explicó que el proyecto impulsa la utilización del proceso sumarísimo para agilizar las causas, aunque aclaró que ello no implica vulnerar garantías constitucionales. "Sumarísimo no es juicio exprés. El demandado es escuchado, tiene plazo para contestar la demanda y puede ofrecer prueba. No hay violación de derechos; hay equilibrio entre el derecho del propietario y el de quien ocupa el inmueble", sostuvo.

Guzmán Coraita también destacó que Salta aplica desde hace 17 años el proceso sumarísimo en los juicios de desalojo y mencionó que provincias como Chaco y, recientemente, Tierra del Fuego avanzaron en el mismo sentido. A su entender, el proyecto recoge estándares modernos del derecho procesal para reducir las demoras judiciales y facilitar la ejecución de las sentencias.

Finalmente, el legislador insistió en que la iniciativa permitirá fortalecer la seguridad jurídica en el país. "Celebro que este proyecto vuelva a poner reglas claras en la Argentina. Con reglas claras vamos a ser un país previsible para todos nosotros", concluyó.