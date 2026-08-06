Thiago Almada será jugador de River y concretó el pase más caro del fútbol argentino

River Plate dio uno de los grandes golpes del mercado de pases y cerró la incorporación de Thiago Almada, quien regresará al fútbol argentino tras el acuerdo alcanzado entre el club de Núñez y el Atlético de Madrid.

La operación contempla la compra del 100 % de los derechos económicos del futbolista por un monto cercano a los 20 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino. Atlético de Madrid, además, conservará una cláusula de recompra de 40 millones de dólares, que podrá ejecutar dentro de un año y medio.

El jugador, de 25 años y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, dejará el conjunto español luego de una temporada en la que no logró la continuidad esperada.

El mediocampista, surgido de Vélez Sarsfield, también pasó por Atlanta United, Botafogo y Olympique Lyon antes de llegar al Atlético de Madrid. En el último año disputó 40 partidos oficiales y anotó cuatro goles.

Con este acuerdo, River suma su noveno refuerzo de jerarquía: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada, Francisco Ortega y Thiago Almada.

Las compras más caras de la historia de River

Con la llegada de Almada, el Millonario vuelve a romper su propio techo en el mercado de pases. Estas son algunas de las contrataciones más costosas del club:

-Thiago Almada: 20 millones de dólares.

-Ángel Correa: 15 millones de dólares.

-Lucas Pratto: 14 millones de dólares.

-Kevin Cataño: 13,8 millones de dólares.

-Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra: 10 millones de dólares cada uno.

En medio del impacto por Almada, D'Onofrio cuestionó la polémica por los jugadores apartados

Mientras en Núñez se celebra el cierre de una transferencia histórica, el club todavía arrastra la repercusión por la decisión de apartar a varios futbolistas del plantel.

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, se refirió al tema y reveló que se comunicó con el actual presidente del club, Stefano Di Carlo, y fue contundente: "Le comuniqué que se equivocó". El expresidente explicó que no comparte ese tipo de decisiones porque considera que terminan afectando la imagen institucional del club.

El antiguo mandatario explicó que estuvo mal el lugar al que los llevaron y no la determinación de que entrenaran de manera diferenciada. A su vez, desmintió el reclamo de los jugadores sobre el estado del predio: "De malo no tiene nada; dentro de tres meses la Primera va a ir a entrenar ahí".