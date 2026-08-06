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Aguas Blancas: Policía acusado de haberse apoderado ilegítimamente de dinero de una mujer

La damnificada es una mujer oriunda de Bolivia, quien denuncia que, cuando se encontraba en un estacionamiento para trasladarse en remis a la ciudad de Orán, fue interceptada por un efectivo policial que requisó sus pertenencias. Poco después advirtió el faltante de una suma de dinero y dio aviso a otra integrante de la fuerza. Al ser localizado y requisado el sospechoso, encontraron el dinero denunciado como faltante entre sus pertenencias. 

Salta Hoy

06 / 08 / 2026

 

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La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán, solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno de ese distrito, la detención de un hombre de 46 años, quien se desempeña como efectivo policial en la localidad de Aguas Blancas, por la posible comisión del delito de hurto agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial.

El hecho fue denunciado durante la mañana de este jueves por una ciudadana boliviana, quien se encontraba junto a su hermano en un estacionamiento de la localidad fronteriza, desde donde se disponían a trasladarse en remis hacia la ciudad de Orán.

Según relató, un hombre vestido con uniforme policial se acercó, comenzó a realizarles preguntas y les solicitó documentación. Luego le pidió que exhibiera su mochila, revisó sus pertenencias y posteriormente se retiró del lugar.

Casi inmediatamente, la mujer advirtió el faltante de dos millones de pesos que llevaba en su equipaje, por lo que solicitó ayuda a una mujer policía que que realizaba tareas de patrullaje en la zona.

Tras localizar al sospechoso, se procedió a su requisa y se encontró en uno de sus bolsillos una suma de dinero que, según la denuncia, correspondía a la que la damnificada había advertido como faltante.

La fiscal Filtrín Cuezzo dispuso la intervención de la Unidad Especial de Investigación del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para llevar adelante las diligencias correspondientes, en atención a que el sospechoso pertenece a la fuerza policial.

Asimismo, señaló que continúan las medidas destinadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El hombre de 46 años permanece detenido y será imputado este viernes.

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