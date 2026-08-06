Avanzan las obras de recuperación y seguridad vial en la Ruta Nacional N°9/34

Esta obra de reparación permanente busca dar una solución definitiva a las deficiencias de la infraestructura, ocasionadas por la falta histórica de inversión en tareas de conservación y agravadas por factores climáticos extremos. Durante el primer cuatrimestre del año, la región de Metán registró un récord histórico de precipitaciones que superó los 1145 milímetros, lo que aceleró el desgaste de la superficie de rodamiento e hizo indispensable esta intervención inmediata.

Para garantizar los más altos estándares de transitabilidad y priorizar los sectores de mayor riesgo, los equipos técnicos ejecutan intervenciones integrales que comprenden el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada y la posterior colocación de una nueva capa de concreto asfáltico en caliente. Estas labores principales se complementan con trabajos de bacheo superficial y profundo para restituir la geometría de la ruta, junto con el recalce, nivelación y compactación de las banquinas, logrando así una mejora estructural completa de la vía.

Debido a la presencia de equipos y trabajadores, las obras se ejecutan a media calzada. Se solicita a todos los conductores circular con extrema precaución, disminuir la velocidad y respetar estrictamente la señalización vertical transitoria y las indicaciones del personal banderillero presente en el lugar.