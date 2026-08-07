 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una mujer murió en el vuelco de su vehículo: Salió despedida del auto que conducía

El trágico siniestro vial ocurrió cerca de las 8:00 en la Circunvalación Oeste, metros antes del cruce con la Ruta Provincial 24, en dirección a Cerrillos.

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La mujer de aproximadamente 35 años, única ocupante del vehículo, falleció en el lugar producto de las graves heridas sufridas.

El automóvil circulaba en una curva cuando la conductora perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó volcando.

A raíz del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo. Los peritos estiman que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Personal médico del SAMEC arribó al lugar y confirmó el deceso de la conductora.

Se realizan pericias para determinar si el vuelco se originó por una falla mecánica, un problema de salud repentino de la conductora o si se quedó dormida al volante.

Con este deceso, las estadísticas indican que en lo que va del mes de agosto son 2 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia y 87 desde que comenzó el año. 

Confusión inicial

Los primeros llamados al 911 reportaban un supuesto choque entre un auto y una motocicleta debido a que se veía el cuerpo tendido cerca de la calzada junto al vehículo siniestrado.

Posteriormente se constató que fue un vuelco sin la participación de otros rodados.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO