Una mujer murió en el vuelco de su vehículo: Salió despedida del auto que conducía

La mujer de aproximadamente 35 años, única ocupante del vehículo, falleció en el lugar producto de las graves heridas sufridas.

El automóvil circulaba en una curva cuando la conductora perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó volcando.

A raíz del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo. Los peritos estiman que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Personal médico del SAMEC arribó al lugar y confirmó el deceso de la conductora.

Se realizan pericias para determinar si el vuelco se originó por una falla mecánica, un problema de salud repentino de la conductora o si se quedó dormida al volante.

Con este deceso, las estadísticas indican que en lo que va del mes de agosto son 2 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia y 87 desde que comenzó el año.

Confusión inicial

Los primeros llamados al 911 reportaban un supuesto choque entre un auto y una motocicleta debido a que se veía el cuerpo tendido cerca de la calzada junto al vehículo siniestrado.

Posteriormente se constató que fue un vuelco sin la participación de otros rodados.