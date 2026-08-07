Nueva alerta amarilla por vientos intensos en el oeste y Zonda en los Valles

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Además se pronostican vientos fuertes en la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.



