Nueva alerta amarilla por vientos intensos en el oeste y Zonda en los Valles
Rige para esta tarde y noche en los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
Salta Hoy
07 / 08 / 2026
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El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.
Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Además se pronostican vientos fuertes en la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.