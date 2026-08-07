Infractores podrán conmutar multas leves de tránsito por trabajo comunitario
Se trata de una iniciativa municipal, y podrán ingresar multas por manejar sin casco reglamentario, sin luces, sin cinturón de seguridad o usando el celular.
Salta Hoy
07 / 08 / 2026
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Quedan excluidos los infractores que hubieren provocado heridos o fallecidos en accidentes de tránsito.
El juez de faltas dictará sentencia y ante la solicitud de los sancionados reemplazará el pago en dinero por trabajo comunitario estableciendo una cantidad de horas.