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Puente Santa Lucía: “El Súper Niño hizo que aceleremos el ritmo de obras”

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la comuna capitalina analizó por Radio Salta la velocidad en el avance de los trabajos de la construcción de un nuevo puente que unirá Barrio Santa Lucia con el macrocentro de la Ciudad en reemplazo de un viejo puente.

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

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La previsión es que en marzo del 2027 se inaugure, dijo el funcionario. 

Por otro lado, Viola se refirió a la rotonda que une las avenidas Banchik y Del Carnaval. “Esta obra lleva un mes y medio y pensamos que en noviembre o diciembre se podrá inaugurar”, expresó.

Indicó que el plan municipal para afrontar los efectos del “Súper Niño” en octubre y noviembre busca profundizar el trabajo en la limpieza de los canales e imbornales.

Finalmente comentó que a criterio de la comuna, la rotonda del acceso al Cerro San Bernardo cumple con su cometido. “Escuchamos las quejas pero controlamos varias veces su funcionamiento y concluímos que la obra está bien realizada”, dijo Viola. 

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