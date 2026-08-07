Puente Santa Lucía: “El Súper Niño hizo que aceleremos el ritmo de obras”

La previsión es que en marzo del 2027 se inaugure, dijo el funcionario.

Por otro lado, Viola se refirió a la rotonda que une las avenidas Banchik y Del Carnaval. “Esta obra lleva un mes y medio y pensamos que en noviembre o diciembre se podrá inaugurar”, expresó.

Indicó que el plan municipal para afrontar los efectos del “Súper Niño” en octubre y noviembre busca profundizar el trabajo en la limpieza de los canales e imbornales.

Finalmente comentó que a criterio de la comuna, la rotonda del acceso al Cerro San Bernardo cumple con su cometido. “Escuchamos las quejas pero controlamos varias veces su funcionamiento y concluímos que la obra está bien realizada”, dijo Viola.