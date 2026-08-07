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Choque de motos en la Circunvalación Noroeste deja heridos

Ocurrió esta mañana alrededor de las 9:00 cerca de la intersección con la Ruta provincial 28, camino a San Lorenzo.

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Dos motocicletas circulaban de norte a sur cuando colisionaron por razones que aún se investigan. 

Los ocupantes de ambos vehículos cayeron violentamente sobre la calzada. 

Personal del SAMEC llegó al lugar para asistir a los dos involucrados, quienes sufrieron traumatismos, pero no se reportaron lesiones graves. 

Las motocicletas quedaron con importantes daños y el tránsito estuvo restringido mientras se realizan los peritajes correspondientes.

 

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