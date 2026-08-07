Choque de motos en la Circunvalación Noroeste deja heridos

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Dos motocicletas circulaban de norte a sur cuando colisionaron por razones que aún se investigan.

Los ocupantes de ambos vehículos cayeron violentamente sobre la calzada.

Personal del SAMEC llegó al lugar para asistir a los dos involucrados, quienes sufrieron traumatismos, pero no se reportaron lesiones graves.

Las motocicletas quedaron con importantes daños y el tránsito estuvo restringido mientras se realizan los peritajes correspondientes.