Maniobra imprudente: Choque y vuelco en Avenida Entre Ríos y Vicente López

Un Renault Megane, que circulaba hacia el norte por la calle Vicente López, realizó un giro prohibido hacia la izquierda.

En ese momento, un Renault 19 blanco, que avanzaba con el semáforo en verde, impactó al Megane.

Como resultado del fuerte choque, el Renault Megane volcó sobre uno de sus laterales.

Afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos y solo sufrieron golpes leves.