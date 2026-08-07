Nada parece detener los accidentes de tránsito en Salta

El funcionario visitó esta mañana los estudios de Radio Salta y dijo que “realmente no comprende el origen de tantas infracciones por parte de la ciudadanía”.

Al día de la fecha, 87 personas perdieron la vida en incidentes viales, la lamentable cifra subió esta mañana con el fallecimiento de una mujer en Circunvalación Oeste.

Indicó que los primeros indicios del accidente de Circunvalación de esta mañana indican que la mujer excedió la velocidad de circulación además de viajar sin el abrocharse el cinturón de seguridad.

“Queremos construir una nueva cultura vial incluyendo dentro de la currícula la educación vial desde el jardín”, indicó Fleming en la charla con Radio Salta.

Agregó que se actualizaron las zonas críticas en la Ciudad. Una de ellas es la Circunvalación Oeste que tiene altísima siniestralidad por distracciones y exceso de velocidad.

Recordó que el 60 por ciento de los fallecidos son motociclistas.

Finalmente comentó que el organismo realiza charlas de capacitación con motociclistas y allí se les regala un casco reglamentario.

“Salta lleva 5 mil cascos entregados, pero lamentablemente descubrimos que muchos intentan venderlos luego en las redes sociales”, dijo Fleming.