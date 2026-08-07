Comenzaron como ambulantes y ganaron un premio al emprendedurismo
Román Juárez y Ana Laura Ramírez elaboran las barras de cereales “Pacha Saludable” y acaban de ganar el premio Semilla de Cardón 2026 que entrega la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Originarios de San Antonio de los Cobres desde hace ocho años trabajan en la elaboración y comercialización de productos naturales y nutritivos: barras de cereales, granolas, mix de frutos secos y el denominado saladito, un snack salado.
Salta Hoy
07 / 08 / 2026
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Román Juárez y Ana Laura Ramírez, propietarios de la firma, hablaron con Radio Salta.
“La verdad que no esperábamos este reconocimiento, estamos agradecidos y para nosotros es un nuevo desafío”, dijo Ana Laura Ramirez.