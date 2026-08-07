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El Registro Civil informó una baja sostenida de casi un 21 % en la cantidad de matrimonios

Entre enero y junio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en la provincia, un 20,93 % menos que en el mismo período de 2022.

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

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Las estadísticas elaboradas por la Subsecretaría del Registro Civil muestran una disminución sostenida en la cantidad de matrimonios registrados durante el primer semestre de los últimos años.

Entre enero y junio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en toda la provincia, de los cuales 625 correspondieron al interior y 565 a la ciudad de Salta.

Al comparar los datos con igual período de años anteriores, se observa que en 2024 la cantidad de matrimonios cayó un 12,07 % respecto de 2023; en 2025 la disminución fue del 7,84 % en relación con 2024; y en 2026 el descenso alcanzó el 3,64 % respecto del año anterior.

En términos generales, la comparación entre el primer semestre de 2022 y el de 2026 evidencia una reducción acumulada del 20,93 %, al pasar de 1.505 a 1.190 matrimonios registrados en toda la provincia.

No obstante, desde el Registro Civil aclararon que estos datos corresponden únicamente al período comprendido entre enero y junio. Tradicionalmente, la temporada alta de matrimonios comienza una vez finalizadas las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, a mediados de septiembre, y se prolonga hasta el mes de marzo del año siguiente. Durante ese lapso se concentra la mayor cantidad de ceremonias, impulsadas por las condiciones climáticas favorables y la preferencia de muchas parejas por celebrar sus casamientos hacia fin de año y durante el verano.

Las cifras forman parte de las estadísticas oficiales elaboradas por el Registro Civil y corresponden a las uniones celebradas durante el primer semestre de cada año.

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