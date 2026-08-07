El Registro Civil informó una baja sostenida de casi un 21 % en la cantidad de matrimonios

Las estadísticas elaboradas por la Subsecretaría del Registro Civil muestran una disminución sostenida en la cantidad de matrimonios registrados durante el primer semestre de los últimos años.

Entre enero y junio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en toda la provincia, de los cuales 625 correspondieron al interior y 565 a la ciudad de Salta.

Al comparar los datos con igual período de años anteriores, se observa que en 2024 la cantidad de matrimonios cayó un 12,07 % respecto de 2023; en 2025 la disminución fue del 7,84 % en relación con 2024; y en 2026 el descenso alcanzó el 3,64 % respecto del año anterior.

En términos generales, la comparación entre el primer semestre de 2022 y el de 2026 evidencia una reducción acumulada del 20,93 %, al pasar de 1.505 a 1.190 matrimonios registrados en toda la provincia.

No obstante, desde el Registro Civil aclararon que estos datos corresponden únicamente al período comprendido entre enero y junio. Tradicionalmente, la temporada alta de matrimonios comienza una vez finalizadas las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, a mediados de septiembre, y se prolonga hasta el mes de marzo del año siguiente. Durante ese lapso se concentra la mayor cantidad de ceremonias, impulsadas por las condiciones climáticas favorables y la preferencia de muchas parejas por celebrar sus casamientos hacia fin de año y durante el verano.

Las cifras forman parte de las estadísticas oficiales elaboradas por el Registro Civil y corresponden a las uniones celebradas durante el primer semestre de cada año.