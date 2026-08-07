La Policía secuestró más de 2500 dosis de estupefacientes en múltiples operativos

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó múltiples procedimientos con incautación de droga y detenciones en distintos puntos de la provincia.

Las acciones fueron desplegadas en Metán, Joaquín V. González y en el barrio Los Paraísos de Capital, mediante las cuales fueron allanados distintos inmuebles, que guardan relación con tres causas de comercialización de drogas.

A partir de investigaciones iniciadas por reportes al sitio de https://www.denunciasweb.gob.ar/landing y tareas de campo, se secuestraron sustancias estupefacientes, elementos para su fraccionamiento y material de interés para la causa. Además, cuatro personas mayores de edad fueron puestas a disposición de la Justicia.

En tanto, en Villa Floresta y barrio San Calixto, durante patrullajes preventivos, se detectó a tres personas, quienes transportaban 2931 dosis de droga, entre marihuana y cocaína. Posteriormente se procedió al secuestro de los narcóticos y un arma de fuego. Por el hecho, seis hombres y una mujer, quedaron bajo mandato del Juez en turno.

Cabe destacar que los procedimientos fueron realizados en el marco de distintas investigaciones y operativos preventivos con intervención de las fiscalías correspondientes.