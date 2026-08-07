 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

SAETA diagramó desvíos de líneas durante la procesión a San Cayetano

También incluye las paradas que una vez finalizada la procesión volverán a su ubicación habitual.

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, SAETA diagramó el mapa de desvíos que observarán numerosas líneas mientras se desarrolle todo el recorrido.

Este diagrama alternativo, también incluye las paradas que, una vez finalizada la procesión volverán a su ubicación habitual.

3A

HACIA EL  CENTRO

Av. Savio – Av. Arenales – Rep. Siria – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Paradas:

Av. Savio (Supermercado Día).

Av. Arenales y Posta de Yatasto.

Rep. Siria y Pje. Los Labradores (3C).

HACIA EL OESTE

Av. Entre Ríos  – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.

Paradas:

Ibazeta altura Alsina.

12 de Octubre y Junín.

Av. Arenales Dársena detrás Shell.

Av. Savio y Rubén Yáñez.

3 TRONCAL 

HACIA EL NORTE

Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria -  Necochea a recorrido habitual.

Paradas:

Pedernera y Cnel M. Arias

Rep. Siria y Ameghino.

Necochea pasando Ibazeta (3B).

HACIA EL OESTE

Av. Entre Ríos  – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – colectora colegio San Pablo – Av. Savio a recorrido habitual.

Paradas:

Ibazeta altura Alsina.

12 de Octubre y Junín.

12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.

Av. Arenales Dársena detrás Shell.

4E 7 SAN LORENZO

HACIA EL  CENTRO

Av. Perón– Av. Arenales – Rep. Siria – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Paradas:

Av. Arenales detrás de Damesco.

Av. Arenales y Posta de Yatasto.

Rep. Siria y Necochea.

HACIA SAN LORENZO

Av. Entre Ríos  – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes  – Av. Arenales a recorrido habitual.

Paradas:

Ibazeta y Necochea.

12 de Octubre y Junín.

12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.

Av. Arenales Dársena detrás Shell.

5A

HACIA EL  CENTRO

Cnel Suárez – Rivadavia – Rep. de Siria a recorrido habitual.

Parada:

Cnel Suárez esquina Rivadavia.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO