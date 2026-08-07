SAETA diagramó desvíos de líneas durante la procesión a San Cayetano
También incluye las paradas que una vez finalizada la procesión volverán a su ubicación habitual.
Salta Hoy
07 / 08 / 2026
Con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, SAETA diagramó el mapa de desvíos que observarán numerosas líneas mientras se desarrolle todo el recorrido.
Este diagrama alternativo, también incluye las paradas que, una vez finalizada la procesión volverán a su ubicación habitual.
3A
HACIA EL CENTRO
Av. Savio – Av. Arenales – Rep. Siria – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
Paradas:
Av. Savio (Supermercado Día).
Av. Arenales y Posta de Yatasto.
Rep. Siria y Pje. Los Labradores (3C).
HACIA EL OESTE
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.
Paradas:
Ibazeta altura Alsina.
12 de Octubre y Junín.
Av. Arenales Dársena detrás Shell.
Av. Savio y Rubén Yáñez.
3 TRONCAL
HACIA EL NORTE
Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria - Necochea a recorrido habitual.
Paradas:
Pedernera y Cnel M. Arias
Rep. Siria y Ameghino.
Necochea pasando Ibazeta (3B).
HACIA EL OESTE
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – colectora colegio San Pablo – Av. Savio a recorrido habitual.
Paradas:
Ibazeta altura Alsina.
12 de Octubre y Junín.
12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
Av. Arenales Dársena detrás Shell.
4E 7 SAN LORENZO
HACIA EL CENTRO
Av. Perón– Av. Arenales – Rep. Siria – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
Paradas:
Av. Arenales detrás de Damesco.
Av. Arenales y Posta de Yatasto.
Rep. Siria y Necochea.
HACIA SAN LORENZO
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales a recorrido habitual.
Paradas:
Ibazeta y Necochea.
12 de Octubre y Junín.
12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
Av. Arenales Dársena detrás Shell.
5A
HACIA EL CENTRO
Cnel Suárez – Rivadavia – Rep. de Siria a recorrido habitual.
Parada:
Cnel Suárez esquina Rivadavia.