Aerolíneas, con balance positivo por segundo año

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un balance positivo, por segundo año consecutivo desde la estatización de la compañía en 2008, de acuerdo con la memoria y los estados contables que acaban de aprobarse en una asambleas de accionistas.

La compañía aérea de bandera nacional cerró el último año con una ganancia neta de $238.000 millones y, como consecuencia de ese resultado, pagará por primera vez en su historia Impuesto a las Ganancias. Según informaron desde su directorio, el monto estimado a abonar por el citado tributo ronda en los $6.000 millones.

El balance, que fue validado por la consultora KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN), representa el segundo ejercicio con resultados positivos desde la reestatización de la empresa.

Otro de los datos destacados del cierre contable es que Aerolíneas Argentinas volvió a registrar patrimonio neto positivo después de más de una década.

La compañía informó que ese indicador alcanzó los $18.000 millones al cierre de 2025. La empresa mantenía patrimonio neto negativo desde 2014, una situación que históricamente había sido compensada mediante aportes de capital del Estado.

De acuerdo con la firma, la recuperación se explica principalmente por los resultados positivos acumulados durante los últimos dos ejercicios y por la ausencia de aportes estatales durante 2025.

"Durante 2024-2025 se generaron resultados finales positivos de $ 594.445 millones, que quedaron como resultados acumulados dentro del patrimonio neto de la compañía", explicaron desde la empresa.

A nivel EBIT (sigla en ingles con la que se denomina al beneficio de una empresa antes de restar los intereses e impuestos), la compañía obtuvo un superávit operativo de 120,7 millones de dólares. En paralelo, redujo su deuda bancaria y financiera en un 52%, la cual ascendía a USD 170,5 millones.

En 2025, por primera vez desde que el Estado tomó control de la mayoría del paquete accionario de la aerolínea, no se requirieron desde la empresa fondos del Tesoro y tampoco se prevén pedidos en 2026.

Cabe recordar que, entre 2008 y 2023, la compañía aérea acumuló una pérdida operativa promedio de 400 millones de dólares por año, lo que implicó transferencias directas del Estado por más de USD 8.000 millones durante ese período.