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“La solución a los problemas económicos y sociales la tiene la clase dirigente”

El arzobispo de Buenos Aires pronunció una encendida homilía con críticas sociales y económicas. 

Argentina

07 / 08 / 2026

 

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Durante la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló de la situación social del país, cuestionó a la dirigencia política y aseguró que el pueblo “está cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades”.

Desde las escalinatas de la basílica de Liniers, el monseñor relató que a los argentinos “les duelen las heridas del odio, de la descalificación constante y la discriminación”. “Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo. Le pedimos que nos ayude a seguir adelante y a no bajar los brazos”, agregó García Cuerva.

El arzobispo planteó ante miles de fieles que el pueblo sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales “la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado, poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

En ese contexto, aseguró que los argentinos tienen que “tener dos o más trabajos para llegar a fin de mes” y se mostró preocupado por el alza del endeudamiento de las familias.

“San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, relató García Cuerva.

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