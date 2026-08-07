Milei se reunió con Abelardo de la Espriella antes de la asunción presidencial en Colombia

Javier Milei mantuvo una reunión con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el marco de una intensa agenda oficial previa a la ceremonia de asunción del nuevo mandatario colombiano.

El encuentro entre ambos dirigentes fue uno de los momentos centrales de la visita del Presidente argentino y se realizó antes del acto formal de juramento. La reunión representó el primer contacto institucional entre ambos jefes de Estado en el contexto del cambio de gobierno en Colombia.

La actividad de Milei en Cali comenzó con un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión volvió a poner de manifiesto el vínculo que el Gobierno argentino mantiene con Israel, uno de los principales aliados internacionales de la administración libertaria.

Más tarde, el mandatario argentino se reunió con Abelardo de la Espriella, quien asumió formalmente la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030. Ambos dirigentes comparten una afinidad ideológica y el encuentro se produjo antes de la ceremonia de investidura celebrada en Cali.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la entrega del Doctorado Honoris Causa otorgado a Milei por la Universidad Santiago de Cali. La distinción fue entregada en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de esa ciudad y formó parte de las actividades oficiales organizadas durante su visita.

La agenda continuó con la participación del Presidente argentino en la ceremonia de juramento y toma de posesión de Abelardo de la Espriella, un acto que reunió a autoridades y representantes internacionales invitados especialmente para el cambio de mando.