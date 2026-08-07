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Cumplía arresto domiciliario por una tentativa de femicidio, rompió la tobillera y huyó

Se encuentra imputado por atentar contra la vida de la mujer con la que mantenía una relación de pareja. Fue detenido con posterioridad y en la audiencia de formalización de cargos, se dictó su prisión preventiva. 

Salta Hoy

07 / 08 / 2026

 

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La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 25 años como autor de los delitos de evasión y amenazas en concurso real.

La jueza del distrito Centro, Paola Marocco, controló la legalidad del procedimiento y haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Sodero, dictó la prisión preventiva del imputado en consideración de sus antecedentes delictivos y la gravedad de lo sucedido.

El hombre de 25 años fue imputado oportunamente por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con antecedentes de otros hechos violentos en su contra.

Durante esa audiencia, se le concedió arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica y días atrás, su madre, quien había dado su caución personal, se comunicó al Sistema de Emergencias 911, informando que el imputado se había comportado agresivo, rompió el dispositivo y huyó.

Alertado el personal policial, lo detuvo luego en la zona este de la ciudad de Salta.

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