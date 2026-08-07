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Cachi, destino clave para el atletismo de alto rendimiento

Deportistas nacionales e internacionales eligen la pista salteña para su preparación de cara a competencias de primer nivel.

Deportes

07 / 08 / 2026

 

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La pista de atletismo de Cachi se consolida entre las plazas más convocantes de la Argentina para el entrenamiento de alta exigencia. Ubicada a 2400 metros de altura sobre el nivel del mar, su altitud estratégica, la calidad de sus instalaciones e infraestructura inauguradas este año y el entorno vallisto convocan cada temporada a referentes de la disciplina que buscan optimizar su capacidad física antes de afrontar grandes torneos.

El secretario de Deportes, Ignacio García Bes, recorrió el predio para dialogar con los deportistas concentrados y reafirmar el acompañamiento institucional a este espacio en constante crecimiento. Entre las figuras presentes sobresale la marplatense Florencia Borelli, quien entrena allí desde hace 14 años y explica cómo la altura favorece la oxigenación en pruebas de fondo; junto a ella se ejercita Chiara Mainetti, de Misiones, como previa a su participación en la Media Maratón de Buenos Aires.

La infraestructura también atrae a talentos internacionales, como las paraguayas Alicia Ocampo y Astrid Cáceres, llegadas por indicación de su cuerpo técnico, además de representantes procedentes de Estados Unidos y de provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Chubut. Dicha concurrencia ratifica el valor de Cachi como un centro deportivo de vanguardia.

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