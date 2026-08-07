Más de la mitad de los casos de gripe en Salta son niños y adolescentes
El dato incluye desde recién nacidos y hasta los 19 años. En lo que va de 2026 se notificaron más de 19 mil casos de síndrome gripal. Además, Salud Pública actualizó datos de otras enfermedades que se encuentran bajo vigilancia.
Salta Hoy
07 / 08 / 2026
El Ministerio de Salud Pública informó que, hasta el 25 de julio, en Salta se notificaron 19.007 casos de síndrome gripal.
Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
Los niños y los adolescentes son los más afectados por este virus, dado que representan el 55,7% del total de casos, es decir, 10.582 positivos, incluyendo desde recién nacidos hasta los 19 años de edad.
Son seguidos por los jóvenes, en la franja etaria de 20 a 34 años, con 3530, es decir el 18,6%; y en tercer lugar por los adultos, en el rango etario de 35 a 64 años con 3519, significando el 18,5%. Los adultos mayores representan el 4,7% y hay un 2,5% que está en periodo de clasificación.
Además, hasta la SE 29, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 218 casos – Acumulado: 4489
· Neumonía: 205 casos – Acumulado: 5141
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, dijo que, en la última semana epidemiológica, hubo 77 pacientes hospitalizados y uno requirió internación en cuidados intensivos.
No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 5493 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2565 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2909 están en estudio. Además, son 19 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 29 se notificaron 2323 positivos para chikungunya en la provincia. Los departamentos más afectados son San Martín, Orán y Anta.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 7 casos.
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 29. El acumulado anual es de 12 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Actualmente hay 2 en estudio y 19 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos
· Se registraron 10 casos de varicela. El acumulado anual es de 299.
· Se han notificado dos nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 11 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 39 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades zoonóticas
· Hubo un caso de araneismo en la última SE. Acumulado: 13 casos
· Se han notificado 4 casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 268 casos
· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 51 casos
· Se han notificado 11 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 3 se registraron en el departamento Capital, 3 en San Martín y 5 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 535 casos
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 22 casos
· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 17 casos
· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: Se ha notificado un nuevo caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
· Diarrea aguda: se registraron 611 casos en la SE 29. El acumulado de casos es de 32.355