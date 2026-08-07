Aguas Blancas: Un policía fue detenido acusado de robar dinero a una mujer boliviana

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El hombre le pidió que mostrara sus pertenencias y revisó su mochila. Después de que el policía se fue, notó que faltaban dos millones de pesos.

La mujer pidió ayuda a otra oficial que estaba patrullando la zona. Juntas localizaron al sospechoso y lo requisaron.

En uno de sus bolsillos encontraron el dinero denunciado como robado.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo solicitó la detención del policía de 46 años por hurto agravado.

El uniformado permanece detenido y será imputado este viernes.