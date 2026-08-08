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El Sanatorio Centro de Rosario confirmó el fallecimiento de Jorge Messi

La clínica emitió un comunicado oficial en el que informó que el padre y representante de Lionel Messi murió a los 68 años.

Deportes

08 / 08 / 2026

 

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El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi. La institución médica informó que murió este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años.

El comunicado fue firmado por el director médico del establecimiento, Carlos Mackey, quien informó el fallecimiento del paciente y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

Desde el sanatorio también aclararon que no se darán a conocer detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.

El hombre que acompañó la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria profesional de Lionel desde sus primeros años en Rosario. Acompañó su formación en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys y fue una figura clave durante el proceso que llevó al joven futbolista a Barcelona.

Con el paso de los años se convirtió en su representante y estuvo involucrado en las principales decisiones vinculadas con la carrera del capitán de la Selección argentina, desde sus primeros contratos hasta sus diferentes etapas en el fútbol europeo y posteriormente en Estados Unidos.

Más allá de su rol profesional, Jorge fue una de las figuras familiares más importantes en la vida de Lionel y permaneció cerca de él durante los grandes momentos de su carrera.

El último vínculo con Rosario

Aunque la carrera de Lionel Messi se desarrolló principalmente fuera del país, Jorge mantuvo siempre una fuerte conexión con Rosario, ciudad donde nació y donde permanecieron sus raíces familiares.

La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto en la ciudad y en el mundo del fútbol, donde su figura estuvo históricamente asociada a la construcción de la carrera de uno de los máximos futbolistas de todos los tiempos.

El Sanatorio Centro de Rosario concluyó su comunicado acompañando a la familia Messi en este momento y transmitiendo sus condolencias a todos sus seres queridos.

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