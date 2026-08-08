 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:00 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La AFA dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros por la muerte de Jorge Messi

Además, las banderas de las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

Deportes

08 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y dispuso una serie de medidas para homenajearlo en todas las categorías del fútbol nacional.

A través de un comunicado, la entidad encabezada por Claudio Tapia manifestó su "profundo dolor" por la muerte del padre del capitán de la Selección argentina y envió sus condolencias a toda la familia.

"Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", expresó la AFA.

Minuto de silencio en todos los partidos

Posteriormente, mediante el Boletín N.º 6933 y una resolución de su Mesa Directiva, la AFA estableció que antes del comienzo de cada partido de todas las categorías del fútbol argentino se realizará un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Además, árbitros, jugadores y cuerpos técnicos deberán utilizar un brazalete negro como señal de duelo durante los encuentros.

La medida alcanza a todas las divisiones y competencias que se disputen bajo la órbita del fútbol argentino.

Banderas a media asta

La resolución también establece que las banderas de todas las instalaciones pertenecientes a la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

De esta manera, la entidad busca expresar institucionalmente el acompañamiento a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de la familia ante la muerte de Jorge Messi.

"En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto", señaló la AFA.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y trayectoria deportiva de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, estuvo a su lado durante su llegada a Barcelona y posteriormente se convirtió en su representante y uno de sus principales colaboradores.

Con estas medidas, todo el fútbol argentino rendirá homenaje a Jorge Messi durante los próximos días, en reconocimiento a quien tuvo un papel central detrás de la carrera del capitán de la Selección.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO