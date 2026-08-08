La AFA dispuso un minuto de silencio y brazaletes negros por la muerte de Jorge Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y dispuso una serie de medidas para homenajearlo en todas las categorías del fútbol nacional.

A través de un comunicado, la entidad encabezada por Claudio Tapia manifestó su "profundo dolor" por la muerte del padre del capitán de la Selección argentina y envió sus condolencias a toda la familia.

"Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", expresó la AFA.

Minuto de silencio en todos los partidos

Posteriormente, mediante el Boletín N.º 6933 y una resolución de su Mesa Directiva, la AFA estableció que antes del comienzo de cada partido de todas las categorías del fútbol argentino se realizará un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Además, árbitros, jugadores y cuerpos técnicos deberán utilizar un brazalete negro como señal de duelo durante los encuentros.

La medida alcanza a todas las divisiones y competencias que se disputen bajo la órbita del fútbol argentino.

Banderas a media asta

La resolución también establece que las banderas de todas las instalaciones pertenecientes a la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

De esta manera, la entidad busca expresar institucionalmente el acompañamiento a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de la familia ante la muerte de Jorge Messi.

"En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto", señaló la AFA.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y trayectoria deportiva de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario, estuvo a su lado durante su llegada a Barcelona y posteriormente se convirtió en su representante y uno de sus principales colaboradores.

Con estas medidas, todo el fútbol argentino rendirá homenaje a Jorge Messi durante los próximos días, en reconocimiento a quien tuvo un papel central detrás de la carrera del capitán de la Selección.