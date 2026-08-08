Lionel Messi arribará a Rosario después de las 20 para despedir a su padre

Lionel Messi tiene previsto arribar este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30 para acompañar a su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años tras atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.

El futbolista se encuentra viajando hacia su ciudad natal, donde se reencontrará con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

Una despedida en estricta intimidad

Según la información conocida hasta el momento, la familia Messi habría decidido no realizar un velatorio público y atravesar las próximas horas en absoluta reserva, lejos de la exposición mediática.

El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, tanto el horario como los detalles del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo y todavía no fueron comunicados oficialmente por la familia.

La intención es preservar la intimidad de los familiares durante uno de los momentos más difíciles para la familia del capitán argentino.

El último adiós a Jorge Messi

Jorge Messi falleció este sábado en Rosario después de una prolongada enfermedad. Durante los últimos meses había recibido atención médica y Lionel había seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

La noticia provocó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), CONMEBOL, Barcelona y distintas instituciones vinculadas con la trayectoria de Lionel Messi expresaron sus condolencias a la familia.

Jorge fue una figura fundamental en la vida y en la carrera de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros pasos en Newell's Old Boys, estuvo a su lado durante su llegada a Barcelona y posteriormente se convirtió en su representante y uno de sus principales colaboradores.

Ahora, Lionel Messi regresará a Rosario para despedir a su padre junto a sus seres queridos, en una ceremonia que, de acuerdo con la información disponible, permanecerá alejada de la exposición pública.