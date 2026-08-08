Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi y una de las figuras fundamentales detrás de la carrera del astro argentino, murió anoche a los 68 años en una clínica de la ciudad de Rosario.

Según informó Infobae, el fallecimiento se produjo alrededor de las 2 de la mañana. El empresario y representante del futbolista atravesaba desde hacía tiempo problemas de salud y permanecía bajo atención médica.

La noticia vuelve a poner en el centro de la escena a una figura que tuvo un papel decisivo en la vida personal y deportiva del capitán argentino. Jorge fue quien acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol y estuvo a su lado en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

El hombre detrás de la carrera de Messi

Nacido en Rosario, Jorge Messi trabajó durante años en el ámbito industrial. Su vida cambió cuando comenzó a acompañar el desarrollo futbolístico de Lionel, quien desde muy pequeño se destacó en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys.

Cuando surgieron los primeros desafíos vinculados al tratamiento que necesitaba Lionel por su crecimiento, Jorge fue una de las personas que encabezó las gestiones para garantizar que su hijo pudiera continuar con su carrera deportiva.

La llegada de Lionel a Barcelona también significó un cambio trascendental para la familia. Jorge acompañó al joven futbolista durante sus primeros años en España y se convirtió en uno de sus principales referentes mientras Celia Cuccittini permanecía en Rosario junto al resto de la familia.

Con el crecimiento de Lionel, Jorge asumió además el rol de representante y participó durante años en las negociaciones, contratos y decisiones vinculadas con la carrera profesional de su hijo.

Una presencia constante en los grandes momentos

Jorge Messi acompañó las distintas etapas de la carrera de Lionel, desde su consolidación en Barcelona hasta sus posteriores pasos por el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

También estuvo cerca de su hijo durante los grandes momentos de la Selección argentina, entre ellos las conquistas de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

Más allá de su función como representante, Jorge fue una figura familiar de referencia para Lionel. El futbolista destacó en numerosas oportunidades el papel de sus padres y de su familia en el camino que comenzó en Rosario y lo llevó a convertirse en uno de los deportistas más reconocidos de la historia.

La salud de Jorge Messi durante el Mundial

La salud del padre del capitán argentino había generado preocupación durante el Mundial 2026. En junio, la familia había tenido que salir a desmentir versiones que aseguraban falsamente que Jorge había fallecido y pidió respeto ante la situación que atravesaba.

Días después, Jorge recibió el alta médica y regresó a Rosario para continuar su recuperación en su domicilio, según informaron entonces medios argentinos y brasileños.

El episodio había cobrado especial relevancia después de que Lionel Messi se emocionara tras marcar un gol durante el Mundial y explicara que sus lágrimas estaban vinculadas con una situación personal y familiar.

Ahora, semanas después de aquella preocupación, trascendió la muerte de Jorge Messi en Rosario.

Su figura queda inseparablemente ligada a la historia de Lionel Messi: fue su padre, su representante y, sobre todo, uno de los hombres que permaneció a su lado desde aquellos primeros días en Rosario hasta la consagración del futbolista en la cima del fútbol mundial.