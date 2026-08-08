Una empresa del grupo Cartellone reemplazaría a Corredores Viales en los peajes de la 9/34

Autovía Construcciones y Servicios, empresa subsidiaria del grupo José Cartellone, quedó a un paso de convertirse en la nueva operadora de los peajes de la ruta nacional 9/34, en reemplazo de Corredores Viales. La comisión evaluadora recomendó adjudicarle la concesión luego de que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integra junto a la cordobesa Coyserv presentara la oferta económica más baja entre las propuestas consideradas.

La definición forma parte de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional, que contempla la operación, mantenimiento y ejecución de obras en más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en 11 provincias.

El tramo Noroeste tiene especial importancia para Salta, ya que comprende 598 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales unos 250 kilómetros corresponden a la provincia. La concesión incluye sectores de las rutas nacionales 9 y 34, además de los 45 kilómetros de la autopista de acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito, en el cruce de Güemes.

Un cambio esperado en la 9/34

La eventual llegada de Autovía Construcciones y Servicios genera expectativa entre los usuarios de la 9/34, una de las principales vías de comunicación del NOA y un corredor que durante los últimos años acumuló reclamos por el estado de las calzadas, banquinas y otros elementos de seguridad vial.

El nuevo esquema establece que la empresa concesionaria deberá ejecutar con capitales privados y sin subsidios estatales obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura existente.

Además, antes de comenzar a cobrar los peajes, la nueva operadora deberá completar una serie de trabajos de puesta en valor. Entre ellos se encuentran la adecuación de las calzadas y banquinas, la instalación y renovación de la señalización y el funcionamiento de los sistemas de iluminación.

El concesionario tendrá hasta un año para ejecutar estas obras iniciales.

Un nuevo distribuidor en Río Piedras

Uno de los principales trabajos obligatorios previstos en el contrato será la construcción de un nuevo distribuidor en el empalme de las rutas nacionales 16 y 9/34, cerca de Río Piedras y Metán.

La obra estará ubicada aproximadamente en el kilómetro 1.475 de la ruta 9/34 y tendrá características de distribuidor tipo Trompeta, con pasos sobreelevados. El objetivo será mejorar la circulación y reforzar la seguridad en uno de los puntos estratégicos del corredor.

La construcción está prevista para el segundo y tercer año de la concesión.

En este sector, las rutas nacionales 9 y 34 comparten la misma traza desde las inmediaciones de Rosario de la Frontera hasta la rotonda de Torzalito, por lo que ese recorrido es identificado como ruta 9/34.

Qué sectores quedarán incluidos en Salta

El nuevo concesionamiento abarcará la ruta nacional 9 desde el límite con Tucumán, a la altura de Trancas, hasta el límite con Jujuy, en el río Las Pavas.

El recorrido atraviesa los departamentos La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes, además de incluir la autopista de acceso a Salta desde el cruce de Güemes.

La concesionaria deberá realizar obras de rehabilitación tanto en las calzadas principales como en las banquinas, con el objetivo de garantizar las condiciones de transitabilidad establecidas en los pliegos.

La adjudicación todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes, pero la recomendación de la comisión evaluadora dejó a la UTE encabezada por Autovía Construcciones y Servicios a un paso de asumir la operación del corredor.

También habrá obras en Jujuy

El tramo Noroeste de la Red Federal de Concesiones también comprende sectores de la provincia de Jujuy. Entre ellos se encuentra la ruta nacional 34 desde el límite con Salta, en el río Las Pavas, hasta San Pedro.

Además, están incluidos los accesos correspondientes a las rutas 66, 1V66 y A-016, que conectan con el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán y con San Salvador de Jujuy.

De concretarse la adjudicación, el nuevo esquema buscará reemplazar el modelo actual y establecer una concesión con participación privada para garantizar la conservación y el mantenimiento de uno de los principales corredores viales del norte argentino.