Accidente derribó una enorme columna y dejó sin luz a La Caldera y La Calderilla

Un fuerte accidente registrado durante la madrugada de este domingo 9 de agosto provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica y dejó sin suministro de energía a La Caldera, La Calderilla y sectores cercanos al Dique Campo Alegre.

Según informó EDESA, el siniestro ocurrió alrededor de las 5.50, cuando una columna de media tensión resultó dañada, lo que provocó la salida de servicio de la línea que abastece de electricidad a esas localidades.

El impacto generó un corte masivo que afecta a numerosos usuarios de la zona y obligó a desplegar un operativo para reparar la infraestructura dañada.

Trabajan para restablecer el servicio

Equipos técnicos de la empresa distribuidora se encuentran trabajando en el lugar para reparar la columna afectada y normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo se produjo el accidente ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo a impactar contra la estructura.

Tampoco trascendieron detalles sobre posibles personas heridas como consecuencia del choque.

Desde EDESA señalaron que las tareas continuarán hasta lograr el restablecimiento del servicio, aunque por el momento no se informó un horario estimado para la normalización completa.