La minería de Salta exportó US$ 501 millones en seis meses

Las exportaciones mineras de Salta alcanzaron los US$ 501 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 150% respecto de los US$ 200 millones registrados en el mismo período del año pasado.

El dato surge del último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera y refleja el fuerte crecimiento que atraviesa la actividad extractiva en la provincia, principalmente de la mano del litio y el oro.

Con este resultado, Salta pasó de representar el 7,6% de las exportaciones mineras argentinas durante el primer semestre de 2025 al 10,6% en 2026. La provincia integra, junto con Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca, el grupo de cinco distritos que concentran más del 98% de las divisas generadas por la minería argentina.

La minería gana peso en las exportaciones salteñas

El crecimiento del sector también se refleja en su participación dentro del comercio exterior provincial.

Durante el primer semestre, la minería pasó de representar el 60% de las exportaciones de Salta en 2025 al 64,1% en 2026. En junio, el incremento fue todavía mayor: la actividad explicó el 69,1% de las ventas externas, frente al 58,3% registrado en junio del año pasado.

Entre los principales proyectos exportadores de la provincia aparecen Mariana y Centenario-Ratones, ambos vinculados al litio y ubicados en la Puna salteña. También figura Sal de Oro, proyecto compartido con Catamarca, y Lindero, la mina de oro que opera en territorio salteño.

El litio, motor del crecimiento del NOA

El fuerte crecimiento de Salta forma parte de una expansión más amplia de la minería en el noroeste argentino.

Las exportaciones mineras de Salta, Jujuy y Catamarca alcanzaron en conjunto los US$ 1.683 millones durante los primeros seis meses de 2026, frente a los US$ 734 millones del mismo período de 2025.

El principal protagonista de este salto fue el litio. El mineral pasó de representar el 50,9% de la canasta exportadora minera del NOA en 2025 al 65,1% en 2026. En junio, su participación llegó al 70,1%.

China se consolidó además como el principal destino de las exportaciones mineras de la región. Su participación pasó del 50,5% al 68,6% durante el primer semestre. En sentido contrario, Estados Unidos redujo su participación del 24,2% al 13%.

La importancia de la minería para las exportaciones regionales también aumentó: pasó del 76,3% al 80,5% en el primer semestre y del 68,2% al 81,3% si se toma únicamente junio.

Jujuy y Catamarca también aceleraron

El crecimiento minero no se limitó a Salta. En Jujuy, las exportaciones del sector pasaron de US$ 384 millones en el primer semestre de 2025 a US$ 825 millones en 2026. La minería ya representa allí el 88,2% de las exportaciones provinciales, frente al 82,1% de un año atrás.

En Catamarca, las ventas mineras crecieron de US$ 150 millones a US$ 357 millones en el mismo período. La actividad representa actualmente el 95,9% de sus exportaciones totales, el nivel de dependencia minera más alto entre las cinco provincias analizadas.