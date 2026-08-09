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Lionel Messi despidió a su padre Jorge rodeado de su familia en Rosario

El capitán de la Selección argentina viajó desde Estados Unidos junto a Antonela Roccuzzo para acompañar a sus seres queridos. Jorge Messi falleció el sábado a los 68 años.

Deportes

09 / 08 / 2026

 

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Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, y acompañar a su familia en uno de los momentos más dolorosos. El capitán de la Selección argentina llegó a su ciudad natal este sábado cerca de las 20.45, luego de viajar en un avión privado desde Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

El futbolista realizó el viaje acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y se trasladó rápidamente para reencontrarse con sus familiares y participar de la despedida de su padre.

Una ceremonia marcada por la intimidad

El último adiós a Jorge Messi se desarrolló bajo un estricto marco de privacidad, con la presencia de familiares, amigos y personas del círculo más cercano.

Durante el sepelio, el movimiento en el cementerio de Rosario estuvo marcado por la discreción. Vehículos ingresaron y permanecieron dentro del predio mientras se desarrollaba la ceremonia, sin exposición pública.

Una corona floral ubicada en el lugar acompañó el clima de recogimiento que marcó la despedida.

Familiares y allegados se reunieron para acompañar a los Messi en este momento, mientras un grupo reducido permaneció en el interior del cementerio durante la ceremonia.

El regreso de Lionel a Rosario

La llegada de Lionel Messi desde Estados Unidos se produjo pocas horas después del fallecimiento de su padre. El futbolista decidió viajar inmediatamente a Rosario junto a Antonela Roccuzzo para permanecer cerca de su familia.

Jorge Messi murió el sábado a los 68 años, después de atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses.

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