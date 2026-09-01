Borracho y agresivo: Conductor ebrio provoca choque y agredió a la prensa

Una adolescente de 18 años, acompañante en la Duster, sufrió politraumatismos y fue trasladada a una clínica privada. La conductora resultó ilesa.

El conductor del Fiat Argo, hombre de 30 años, dio positivo al test arrojando 1,56 gramos de alcohol en sangre.

El sujeto se mostró "belicoso" y prepotente, amenazando a los trabajadores de prensa con la frase: "No sabés con quién te estás metiendo".

Alegó tener contactos con jueces y fiscales para evitar que se difundieran imágenes del accidente y los resultados.

Además reaccionó violentamente contra la Policía y los inspectores de tránsito.

A todo esto, en el interior del vehículo del involucrado se habrían hallado otros elementos sospechosos además de bebidas alcohólicas.

Criminalística realizó las pericias de rigor en la zona y el tránsito volvió a la normalidad.

Para ocultar evidencia, arrojó del vehículo una bolsa de hielo, que todavía no se había derretido, para intentar desvincularse del consumo de alcohol.

Ante el hallazgo, puso la excusa de que eran para una "lesión muscular".

Una versión indica que el hombre al momento del choque realizaba maniobras sexuales con una mujer que lo acompañaba, lo que habría provocado la pérdida final del control del auto.

El vehículo fue secuestrado y se le retuvo la licencia de conducir.

Perderá los 20 puntos del sistema de scoring y enfrentará una inhabilitación para conducir por varios meses, además de las multas correspondientes.