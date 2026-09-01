En Salta, el principal cambio será la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años, ya que el sistema provincial vigente alcanza actualmente a jóvenes desde los 16.

“Todo el sistema judicial salteño viene capacitándose y trabajando hace tiempo para utilizar las herramientas correctas para la implementación de esta nueva ley”, dijo la magistrada por este medio.

En este sentido indicó que “Salta cumple con los estándares internaciones para detenciones de menores de edad” y enumeró los centros con los que cuenta el sistema para la recuperación de los menores.

Finalmente aseguró que la policía de la provincia trabajará con un protocolo específico para la detención de adolescentes que cometen delitos.

“Afortunadamente puedo decir que la policía salteña está a tono con los cambios”, expresó.