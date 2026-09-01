Un niño de 3 años fue atacado por un perro de raza Pitbull, fue operado y se recupera
Radio Salta confirmó que ocurrió el sábado pasado en horas de la mañana, en barrio Don Ceferino mientras se dirigía junto a su madre a un festejo por el Día del Niño.
Salta Hoy
01 / 09 / 2026
[Imagen ilustrativa]
El incidente ocurrió cuando la mujer se acercó a pedir agua a una vivienda de la calle 16 de Septiembre al 500. En ese momento, el animal apareció y atacó al pequeño directamente en el rostro.
Ante la urgencia, fue derivado en ambulancia bajo código rojo al Hospital Materno Infantil.
Tuvo que ser sometido a una cirugía debido a una herida desgarrante en la zona de los labios y la boca.
Fue diagnosticado con mordedura de can en el rostro, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá internado en observación.
El niño de 3 años requerirá acompañamiento profesional y tratamiento continuo tanto por la lesión física como por el trauma emocional.
El animal fue retirado del domicilio y trasladado al Departamento Rural y Ambiental de la Policía, quedando a disposición de la justicia.