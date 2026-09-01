Un niño de 3 años fue atacado por un perro de raza Pitbull, fue operado y se recupera

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El incidente ocurrió cuando la mujer se acercó a pedir agua a una vivienda de la calle 16 de Septiembre al 500. En ese momento, el animal apareció y atacó al pequeño directamente en el rostro.

Ante la urgencia, fue derivado en ambulancia bajo código rojo al Hospital Materno Infantil.

Tuvo que ser sometido a una cirugía debido a una herida desgarrante en la zona de los labios y la boca.

Fue diagnosticado con mordedura de can en el rostro, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá internado en observación.

El niño de 3 años requerirá acompañamiento profesional y tratamiento continuo tanto por la lesión física como por el trauma emocional.

El animal fue retirado del domicilio y trasladado al Departamento Rural y Ambiental de la Policía, quedando a disposición de la justicia.