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Un niño de 3 años fue atacado por un perro de raza Pitbull, fue operado y se recupera

Radio Salta confirmó que ocurrió el sábado pasado en horas de la mañana, en barrio Don Ceferino mientras se dirigía junto a su madre a un festejo por el Día del Niño.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El incidente ocurrió cuando la mujer se acercó a pedir agua a una vivienda de la calle 16 de Septiembre al 500. En ese momento, el animal apareció y atacó al pequeño directamente en el rostro.

Ante la urgencia, fue derivado en ambulancia bajo código rojo al Hospital Materno Infantil. 

Tuvo que ser sometido a una cirugía debido a una herida desgarrante en la zona de los labios y la boca.

Fue diagnosticado con mordedura de can en el rostro, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá internado en observación. 

El niño de 3 años requerirá acompañamiento profesional y tratamiento continuo tanto por la lesión física como por el trauma emocional.

El animal fue retirado del domicilio y trasladado al Departamento Rural y Ambiental de la Policía, quedando a disposición de la justicia.

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